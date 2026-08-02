Янник Синнер выступит осенью на «пятисотнике» в Пекине

Победитель пяти турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подтвердил своё участие в турнире категории АТР-500 в Пекине, который пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба турнира в столице Китая у себя на странице в соцсети.

Помимо Синнера, участие в «пятисотнике» примут Александр Зверев (Германия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба – Россия), Флавио Коболли (Италия), Алекс де Минор (Австралия).

Яннику Синнеру предстоит защищать титул чемпиона турнира в Пекине. В финале в 2025 году он уверенно одолел американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2.