«Нужно быть готовой ко всему». Александра Эала — о матчах со сложными соперницами

Представительница Филиппин Александра Эала (28-я строчка рейтинга) рассказала, меняется ли её настрой, когда она играет с соперницами из топ-рейтинга.

– Ты всю неделю говорила о своей способности глубоко копать и бороться в сложных ситуациях. Когда ты играешь против серьёзных соперниц, нужно ли тебе поднимать уровень устойчивости или твой настрой не меняется?

– Думаю, когда играешь против соперниц более высокого уровня, тебе обязательно нужно прибавлять в какой-то момент. Игроки из топ-10 имеют опыт выступления на самых престижных турнирах, и их средний уровень тенниса очень высок по сравнению с другими. Это не значит, что другие не могут показывать такой же теннис. Но нужно быть готовой ко всему. Иногда нужно копать глубже, когда теннис не идёт. В плохой день, возможно, придётся выложиться больше, чем в хороший, – сказала Эала на пресс-конференции WTA-500 в Вашингтоне.