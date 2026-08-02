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«Я действительно чувствовала любовь». Александра Эала — о матче на центральном корте

«Я действительно чувствовала любовь». Александра Эала — о матче на центральном корте
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28-я ракетка мира филиппинка Александра Эала рассказала об ощущениях от игры на центральном корте турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

– У тебя была огромная поддержка всю неделю, но была ли атмосфера особенной сегодня, когда ты выходила на вечерний матч на центральный корт? Как бы ты описала сегодняшнюю атмосферу?
– Атмосфера была электрической. В прошлых матчах тоже были отличные трибуны, но сегодня было немного больше. Не знаю, связано ли это со временем матча, но я действительно чувствовала любовь. Даже когда я шла к стойке Tennis Channel, было много людей. Это было безумно. Сумасшедший опыт, – сказала Эала на пресс-конференции.

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