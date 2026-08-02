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«Сейчас не имеем к ней отношения». Тарпищев — о выходе Лютовой в финал турнира в Мемфисе

«Сейчас не имеем к ней отношения». Тарпищев — о выходе Лютовой в финал турнира в Мемфисе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход 16-летней россиянки Кристины Лютовой в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе. В полуфинале спортсменка одолела американку Эльвину Калиеву (7:5, 6:1). Напомним, Лютова, несмотря на выступления за Россию, живёт в США с 2020 года.

«Молодец, что смогла выйти в финал. Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в «Олимпийце». Но её отец переехал в Америку и забрал её с собой – ей было лет 10-12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале турнира в Мемфисе Лютова сразится с чешкой Дарьей Видьмановой.

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