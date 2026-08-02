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«В стиле Ф-1». Арина Соболенко призвала изменить формат общения теннисистов с прессой

«В стиле Ф-1». Арина Соболенко призвала изменить формат общения теннисистов с прессой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост, где призвала изменить формат пресс-конференций перед теннисными турнирами.

«Как насчёт изменить предтурнирную работу со СМИ? Топ‑10 игроков вместе на пресс‑конференции? В стиле Ф-1? Забавно, нет?» — написала Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Её первая соперница определится в матче между японкой Моюкой Утидзимой и испанкой Кристиной Букшей.

В этом году Соболенко выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

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