Лютова — Видьманова: текстовая трансляция финала турнира WTA-250 в Мемфисе
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Сегодня, 2 августа, в Мемфисе, США, состоится финальный матч хардового турнира категории WTA-250 между 16-летней российской теннисисткой Кристиной Лютовой, занимающей 229-е место в мировом рейтинге, и 114-й ракеткой мира чешкой Дарьей Видьмановой. Встреча начнётся не ранее 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала между Лютовой и Видьмановой.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Не начался
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|2
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114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
Стоит отметить, что теннисистки ни разу не встречались друг с другом. Для отечественной спортсменки Кристины Лютовой этот финал станет первым на дебютном турнире WTA.
Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля и завершится сегодня, 2 августа.
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