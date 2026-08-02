Лютова — Видьманова: текстовая трансляция финала турнира WTA-250 в Мемфисе

Сегодня, 2 августа, в Мемфисе, США, состоится финальный матч хардового турнира категории WTA-250 между 16-летней российской теннисисткой Кристиной Лютовой, занимающей 229-е место в мировом рейтинге, и 114-й ракеткой мира чешкой Дарьей Видьмановой. Встреча начнётся не ранее 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала между Лютовой и Видьмановой.

Стоит отметить, что теннисистки ни разу не встречались друг с другом. Для отечественной спортсменки Кристины Лютовой этот финал станет первым на дебютном турнире WTA.

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля и завершится сегодня, 2 августа.