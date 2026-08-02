Старт матчей первого круга на «тысячнике» в Торонто отложен из-за дождя

Сегодня, 2 августа, на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада, стартуют матчи первого круга. Начало игрового дня отложено из-за дождя. Матчи начнутся не ранее 21:00 мск.

В рамках игрового дня в одиночном разряде запланировано 16 встреч. Россиянка Анна Блинкова сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, а американка Винус Уильямс встретится с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.

Также из-за дождя прерваны матчи на «Мастерсе» в Монреале и отложен старт финала на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — Виктория Мбоко из Канады.