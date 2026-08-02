Лютова — Видьманова: россиянка проиграла первый сет финала WTA-250 в Мемфисе со счётом 1:6

В эти минуты в финальном матче турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США, встречаются 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, и 114-я ракетка мира чешка Дарья Видьманова. Россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6. Спортсменки провели на корте 31 минуту.

Следить за ходом встречи Кристина Лютова — Дарья Видьманова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки встречаются друг с другом в первый раз. Для Кристины этот финал WTA стал первым в карьере. Она сумела достичь такого результата на дебютном турнире под эгидой организации.

Турнир WTA-250 в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа.