Лютова — Видьманова: россиянка проиграла первый сет финала WTA-250 в Мемфисе со счётом 1:6
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В эти минуты в финальном матче турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США, встречаются 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, и 114-я ракетка мира чешка Дарья Видьманова. Россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6. Спортсменки провели на корте 31 минуту.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|1
|0
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
Следить за ходом встречи Кристина Лютова — Дарья Видьманова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки встречаются друг с другом в первый раз. Для Кристины этот финал WTA стал первым в карьере. Она сумела достичь такого результата на дебютном турнире под эгидой организации.
Турнир WTA-250 в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа.
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