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«Это становится большой тратой времени». Ротенберг — о предложении Соболенко

«Это становится большой тратой времени». Ротенберг — о предложении Соболенко
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Известный теннисный журналист Бен Ротенберг отреагировал на предложение четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко изменить формат общения с прессой на турнирах.

«Я бы с удовольствием попробовал где-нибудь, но, по моему опыту работы в этом стиле, некоторые люди там, наверху, могут проводить очень много времени на подиуме, и никто их ни о чём не спрашивает, и это становится большой тратой их времени», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Арина Соболенко предложила, чтобы пресс-конференция перед стартом турниров проходила совместно для первой десятки игроков.

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