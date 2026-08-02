«Это становится большой тратой времени». Ротенберг — о предложении Соболенко

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг отреагировал на предложение четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко изменить формат общения с прессой на турнирах.

«Я бы с удовольствием попробовал где-нибудь, но, по моему опыту работы в этом стиле, некоторые люди там, наверху, могут проводить очень много времени на подиуме, и никто их ни о чём не спрашивает, и это становится большой тратой их времени», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Арина Соболенко предложила, чтобы пресс-конференция перед стартом турниров проходила совместно для первой десятки игроков.