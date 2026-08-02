Лютова — Видьманова: Кристина перевела финальный матч WTA-250 в Мемфисе в решающий сет

В эти минуты в финальном матче турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США, встречаются 229-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Лютова и чешка Дарья Видьманова, занимающая 114-е место в рейтинге.

Первый сет остался за Видьмановой со счётом 6:1. Однако далее россиянка сумела перехватить инициативу и забрать второй с таким же счётом — 6:1. Теннисистки уже провели на корте 1 час 9 минут.

Следить за ходом встречи Кристина Лютова — Дарья Видьманова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Отметим, что теннисистки встречаются друг с другом в первый раз. Для Кристины этот финал WTA стал первым в карьере. Она сумела достичь такого результата на дебютном турнире под эгидой организации.

Турнир WTA-250 в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа.