16-летняя Кристина Лютова завоевала титул на турнире WTA-250 в Мемфисе

229-я ракетка мира российская теннисистка Кристина Лютова завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США. В финале Лютова обыграла чешку Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Лютова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница Видьманова сделала три эйса и одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом 5 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Кристине Лютовой 16 лет. Эта победа стала для российской теннисистки первой на соревнованиях WTA. Спортсменке удалось достичь такого результата на дебютном для себя турнире под эгидой организации.