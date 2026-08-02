Арина Соболенко рассказала, за какое время пережила поражение на Уимблдоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, сколько времени ей понадобилось, чтобы пережить разочарование в теннисе после поражения на Уимблдоне.

— Перефразируя то, что вы сказали после Уимблдона, — что вы сейчас, по сути, очень устали от тенниса.

— Да, в каком-то смысле (смеётся).

— Сколько времени вам понадобилось, и я видела фотографии вашего отдыха — вы, конечно, выглядели великолепно, — сколько времени вам потребовалось, чтобы вернуть энтузиазм и пережить это разочарование?

— Да, думаю, отдых был очень нужен. Летом у меня было непросто — и с телом, и психологически тоже, немного. Это действительно было необходимо. После Миконоса я провела пять, шесть дней, может, даже меньше, и почувствовала себя намного лучше. Мне не терпелось вернуться на корт и начать работать над своими целями в этом отрезке сезона. Это было очень нужно. Я бы сказала, что мне понадобилась неделя — неделя, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко завершила свой путь на Уимблдоне в четвёртом круге, уступив японке Наоми Осаке (2:6, 6:7 (2:7)).