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«Наша цель — только титул». Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open — 2026

«Наша цель — только титул». Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open — 2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от игры с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в миксте на US Open — 2026.

— Насколько вы рады сыграть с Новаком в миксте на US Open? Я знаю, что в прошлом году вам пришлось сняться из-за травмы Григора, так что насколько вы ждёте этого?
— Надеюсь, на этот раз все будут здоровы (смеётся). Я очень рада. Думаю, будет весело. Играть с Новаком всегда приятно. В смешанном парном разряде я играла всего один раз в жизни — я имею в виду на турнирах «Большого шлема» — и мы будем бороться до конца, знаете, наша цель — только титул, я в это верю, так что, думаю, будет весело и очень напряжённо, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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