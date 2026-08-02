«Наша цель — только титул». Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от игры с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в миксте на US Open — 2026.

— Насколько вы рады сыграть с Новаком в миксте на US Open? Я знаю, что в прошлом году вам пришлось сняться из-за травмы Григора, так что насколько вы ждёте этого?

— Надеюсь, на этот раз все будут здоровы (смеётся). Я очень рада. Думаю, будет весело. Играть с Новаком всегда приятно. В смешанном парном разряде я играла всего один раз в жизни — я имею в виду на турнирах «Большого шлема» — и мы будем бороться до конца, знаете, наша цель — только титул, я в это верю, так что, думаю, будет весело и очень напряжённо, — сказала Соболенко на пресс-конференции.