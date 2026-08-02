«С календарём всё непросто». Соболенко — об усталости из-за плотного графика турниров

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о нагрузке, с которой справляются теннисисты из-за плотного календаря.

Арина Соболенко выступает на «тысячнике» в Торонто. Во втором круге она сыграет с победительницей матча Моюка Утидзима (Япония) — Кристина Букша (Испания). В прошлом году белоруска снялась с соревнований из=за усталости.

— В прошлом году вы снялись из-за усталости, и мне просто интересно, не могли бы вы рассказать о той нагрузке, с которой сталкиваются игроки на отрезке перед US Open. В этом году среди мужчин уже были снятия. Знаю, что организаторы были этим не слишком довольны. Не могли бы вы рассказать о той нагрузке, через которую проходят игроки, и о том неловком положении, в котором этот турнир иногда оказывается в календаре?

— Да, расписание очень сложное, когда у вас много турниров, в том числе двухнедельных. Если далеко проходишь на травяном отрезке сезона, то у тебя, по сути, почти не остаётся времени, чтобы перезагрузиться, восстановиться, вернуться на корт для тренировок, а потом ещё и сыграть на турнире. На это почти нет времени.

То есть приходится как бы пропускать отпуск, который после такой большой части сезона действительно необходим, так что с календарём всё непросто. А потом если ты далеко проходишь на траве, то чувствуешь себя очень уставшей и, по сути, не можешь показать хороший теннис. Так зачем тогда вообще приезжать, если организм и так под таким сильным стрессом, а времени на восстановление недостаточно? Ты как будто слишком сильно заставляешь своё тело работать, и это может привести к травме, так что это очень сложно. Но в этом году я не добилась хорошего результата, так что я здесь (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.