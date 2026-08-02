Фото: эмоции Кристины Лютовой после победы на первом турнире WTA в карьере

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В финале она обыграла чешку Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3. После победы Лютова упала на корт и заплакала.

Фото: Скриншот из трансляции

Для Лютовой победа в Мемфисе стала первой на соревнованиях WTA. Спортсменке удалось достичь такого результата на дебютном для себя турнире под эгидой организации. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.