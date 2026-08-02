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Камилла Рахимова — Винус Уильямс: результат матча 2 августа, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Торонто

Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой на старте «тысячника» в Торонто
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Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В первом круге она уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Торонто. 1-й круг
02 августа 2026, воскресенье. 21:25 МСК
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Рахимова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уильямс два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Торонто Камилла Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

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