Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой на старте «тысячника» в Торонто

Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В первом круге она уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Рахимова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уильямс два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Торонто Камилла Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.