Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой на старте «тысячника» в Торонто
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Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В первом круге она уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.
Торонто. 1-й круг
02 августа 2026, воскресенье. 21:25 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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Винус Уильямс
В. Уильямс
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Рахимова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уильямс два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Торонто Камилла Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
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