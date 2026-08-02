16-летняя Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA в карьере. Сегодня, 2 августа, она стала чемпионкой соревнований WTA-250 в Мемфисе, США.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
В финале Лютова обыграла 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
Кристина Лютова завоевала титул WTA на дебютном для себя турнире под эгидой организации. Также Лютова — первая теннисистка из поколения 2010-х, ставшая чемпионкой турнира WTA. По итогам соревнований россиянка поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.
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