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16-летняя Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA

16-летняя Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA в карьере. Сегодня, 2 августа, она стала чемпионкой соревнований WTA-250 в Мемфисе, США.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 3
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

В финале Лютова обыграла 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Кристина Лютова завоевала титул WTA на дебютном для себя турнире под эгидой организации. Также Лютова — первая теннисистка из поколения 2010-х, ставшая чемпионкой турнира WTA. По итогам соревнований россиянка поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.

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Невероятно! 16-летняя Лютова завоевала титул в Мемфисе и взлетит на 103 места в рейтинге
Комментарии
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