16-летняя Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова завоевала дебютный титул WTA в карьере. Сегодня, 2 августа, она стала чемпионкой соревнований WTA-250 в Мемфисе, США.

В финале Лютова обыграла 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Кристина Лютова завоевала титул WTA на дебютном для себя турнире под эгидой организации. Также Лютова — первая теннисистка из поколения 2010-х, ставшая чемпионкой турнира WTA. По итогам соревнований россиянка поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.