«Рождается звезда». WTA отреагировала на победу 16-летней Лютовой на турнире в Мемфисе
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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на победу 229-й ракетки мира, 16-летней российской теннисистки Кристины Лютовой на турнире WTA-250 в Мемфисе, США.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
«Рождается звезда. Кристина Лютова становится чемпионкой WTA-250 в возрасте всего 16 лет!» — сообщила пресс-служба WTA в социальных сетях.
В финале соревнований Лютова обыграла 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Для россиянки титул в Мемфисе стал первым на соревнованиях WTA. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.
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