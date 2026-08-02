«Рождается звезда». WTA отреагировала на победу 16-летней Лютовой на турнире в Мемфисе

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на победу 229-й ракетки мира, 16-летней российской теннисистки Кристины Лютовой на турнире WTA-250 в Мемфисе, США.

«Рождается звезда. Кристина Лютова становится чемпионкой WTA-250 в возрасте всего 16 лет!» — сообщила пресс-служба WTA в социальных сетях.

В финале соревнований Лютова обыграла 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Для россиянки титул в Мемфисе стал первым на соревнованиях WTA. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.