Кристина Лютова поднимется на 103 позиции в рейтинге WTA

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова после победы на турнире WTA-250 в Мемфисе, США, поднимется на 103 позиции. В обновлённом рейтинге россиянка займёт 126-ю строчку. Ранее её наилучшим рейтингом было 225-е место.

В решающем матче соревнований в Мемфисе Лютова обыграла представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

Для Лютовой победа в Мемфисе стала первой на соревнованиях WTA. Спортсменке удалось достичь такого результата на дебютном для себя турнире под эгидой организации.