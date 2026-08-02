Кристина Лютова — первая теннисистка из поколения 2010-х, ставшая чемпионкой турнира WTA

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х, которая выиграла турнир WTA.

Сегодня, 2 августа, Лютова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

Для россиянки титул в Мемфисе стал первым на соревнованиях WTA. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.