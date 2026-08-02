Лютова стала шестой самой молодой теннисисткой с 2000 года, выигравшей титул WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова стала шестой самой молодой теннисисткой с 2000 года, выигравшей титул WTA. Она добилась этого в возрасте 16 лет 181 дня.

Ранее спортсменка одержала волевую победу над 114-й ракеткой мира чешкой Дарьей Видьмановой в финале турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Кристина сумела добиться победы на соревнованиях WTA с первой попытки. Этот турнир стал для неё дебютным под эгидой организации. На следующей неделе россиянка поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я строчка.