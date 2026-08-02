«Посмотри, чего мы добились». Лютова обратилась к маме после победы на турнире в Мемфисе

Российская теннисистка Кристина Лютова поблагодарила близких после победы на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США. В финале 16-летняя спортсменка обыграла чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
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«Прежде всего я хочу поблагодарить семью, маму. Посмотри, чего мы добились. Посмотри, куда ты меня привела – с тех пор, как мне было три года. Ты проделала невероятную работу ради меня. Ты сделала для меня абсолютно всё. Я безумно благодарна тебе и очень тебя люблю. Впереди у нас ещё много таких моментов. Спасибо моему брату, который всегда был для меня самой большой поддержкой в жизни. Я тоже очень тебя люблю. И передаю привет папе.
Я невероятно счастлива выиграть этот титул. Также хочу поблагодарить бога за то, что на протяжении всей недели он хранил меня, помог оставаться здоровой, сохранять позитивный настрой и просто дарил мне жизнь – такой, какой она должна быть.
Спасибо всем в Мемфисе. Спасибо вам всем. Надеюсь, я ещё сюда вернусь», – сказала россиянка на церемонии награждения.
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