Кристина Лютова получила трофей за победу на турнире WTA-250 в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова получила трофей за победу на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге, со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Для россиянки титул в Мемфисе стал первым на соревнованиях WTA. Лютова стала шестой самой молодой теннисисткой с 2000 года, выигравшей титул WTA. Она добилась этого в возрасте 16 лет и 181 дня. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.