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46-летняя Винус Уильямс проиграла 10 из 10 матчей в одиночном разряде в сезоне-2026

46-летняя Винус Уильямс проиграла 10 из 10 матчей в одиночном разряде в сезоне-2026
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Победительница семи турниров «Большого шлема», 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс проиграла 10 из 10 матчей в одиночном разряде в сезоне-2026 на уровне WTA. В воскресенье, 2 августа, Уильямс на старте турнира WTA-1000 в Торонто, Канада, уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Торонто. 1-й круг
02 августа 2026, воскресенье. 21:25 МСК
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Последнюю победу Винус Уильямс одержала год назад. Тогда в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне она обыграла соотечественницу Питон Стирнс.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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