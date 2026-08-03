46-летняя Винус Уильямс проиграла 10 из 10 матчей в одиночном разряде в сезоне-2026

Победительница семи турниров «Большого шлема», 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс проиграла 10 из 10 матчей в одиночном разряде в сезоне-2026 на уровне WTA. В воскресенье, 2 августа, Уильямс на старте турнира WTA-1000 в Торонто, Канада, уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Последнюю победу Винус Уильямс одержала год назад. Тогда в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне она обыграла соотечественницу Питон Стирнс.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.