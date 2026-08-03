Лютова стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова, выигравшая турнир в Мемфисе в возрасте 16 лет и 175 дней, стала второй самой молодой теннисисткой с 1990 года, которой удалось завоевать свой первый титул уровня WTA. Моложе была только хорватка Мирьяна Лучич, победившая на турнире в Боле в 1997 году в возрасте 15 лет и 50 дней, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

2 августа, Лютова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место в мировом рейтинге.

По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займёт 126-е место.