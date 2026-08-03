Андреева – о работе с Мартинес: важно иметь границу, которую нельзя нарушать

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о сотрудничестве с Кончитой Мартинес перед турниром в Торонто.

«Думаю, у нас отличное начало, и я бы не сказала, что в наших отношениях что-то изменилось. Очень важно иметь эту границу, ту, которую нельзя нарушать, ту, которая не превращается в дружбу только потому, что это отношения игрока и тренера. Мы оба понимаем и знаем, где эта граница, поэтому я думаю, это тоже важно. Но, не знаю, наверное, мы также чувствуем себя очень комфортно друг с другом. Я узнаю её всё лучше и лучше, а она меня очень хорошо знает», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Мирра Андреева начнёт выступление в Торонто со второго круга. Её первая соперница определится в матче между Александрой Олейниковой и Каролиной Плишковой.