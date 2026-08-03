15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 2 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 2 августа
Комментарии

Вчера, 2 августа, в Торонто, Канада, стартовал турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встреч, которые прошли в воскресенье. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей на 2 августа:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Арьяна Арсено (Канада) — 6:2, 6:4;
Камилла Рахимова (Узбекистан) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:1;
Кимберли Биррелл (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:7, 4:6;
Ван Сиюй (Китай) — Сара Бейлек (Чехия) — 3:6, 6:4, 5:7;
Моюка Утидзима (Япония) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:4;
Лукреция Стефанини (Италия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:7, 3:6.

Отметим, игровой день турнира в Канаде был перенесён из-за погодных условий.

Сетка турнира в Торонто
Календарь турнира в Торонто
Материалы по теме
Кристина Лютова — первая теннисистка из поколения 2010-х, ставшая чемпионкой турнира WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android