Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 2 августа

Вчера, 2 августа, в Торонто, Канада, стартовал турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встреч, которые прошли в воскресенье. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей на 2 августа:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Арьяна Арсено (Канада) — 6:2, 6:4;

Камилла Рахимова (Узбекистан) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:1;

Кимберли Биррелл (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:7, 4:6;

Ван Сиюй (Китай) — Сара Бейлек (Чехия) — 3:6, 6:4, 5:7;

Моюка Утидзима (Япония) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:4;

Лукреция Стефанини (Италия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:7, 3:6.

Отметим, игровой день турнира в Канаде был перенесён из-за погодных условий.