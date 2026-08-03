Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026 год: результаты матчей на 2 августа

2 августа, в Монреале, Канада, стартовал турнир категории ATP-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встреч, которые прошли в воскресенье. Отметим, игровой день был завершён досрочно из-за погодных условий.

Теннис. Турнир ATP-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 2 августа

Хауме Мунар (Испания) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 7:6, 6:3

Адольфо Даниэл Вальехо (Парагвай) – Цзюнчжэн Шан (Китай) – 3:6, 3:6.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночно разряде составляет $ 9,5 млн.