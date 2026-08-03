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Мирра Андреева: у меня не было времени насладиться победой на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева: у меня не было времени насладиться победой на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Мирра Андреева перед стартом турнира в Торонто высказалась о перезагрузке после победы на «Ролан Гаррос»-2026.

«Рано или поздно тебе просто приходится это сделать. Думаю, чем раньше ты сможешь переключиться, тем лучше. Но для меня это было непросто, потому что у меня не было много времени, чтобы насладиться победой. Мне пришлось серьёзно готовиться к травяному сезону, включая целую неделю тренировок на траве перед первым матчем. Но, как мы знаем, всё прошло не лучшим образом.

Да, действительно сложно забыть то, что произошло, двигаться дальше и просто выходить на следующий запланированный турнир так, будто ничего не случилось. Думаю, именно такой должна быть правильная настройка, и сейчас я стараюсь делать именно это — сосредоточиться на том, когда я буду играть здесь, и на следующих турнирах, словно ничего не произошло», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Мирра Андреева начнёт выступление в Торонто со второго круга. Её первая соперница определится в матче между Александрой Олейниковой и Каролиной Плишковой.

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