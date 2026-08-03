16-летняя Лютова выиграла турнир WTA, «Спартак» победил «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру
16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир WTA в Мемфисе, «Спартак» обыграл «Ахмат» во 2-м туре РПЛ, инсайд о новом бое Армана Царукяна в UFC и его сопернике. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 16-летняя Кристина Лютова завоевала титул на турнире WTA-250 в Мемфисе.
- «Спартак» вырвал победу у «Ахмата», забив на 90+1-й минуте матча 2-го тура РПЛ.
- Бой между Царукяном и Оливейрой станет главным событием UFC 331 — источник.
- Батраков договорился с «Галатасараем». «Локомотив» требует € 30 млн — журналист.
- В «Трабзонспоре» сделали заявление по теме возможного трансфера Мохамеда Салаха.
- Романо раскрыл подробности переговоров «ПСЖ» по переходу нового вратаря, упомянув Шевалье.
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- Журналист сообщил, когда Лионель Месси закончит международную карьеру.
- Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой на старте «тысячника» в Торонто.
- Лютова стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года.
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