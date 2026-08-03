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3 августа главные новости спорта, футбол, теннис, футбольные трансферы, UFC, РПЛ

16-летняя Лютова выиграла турнир WTA, «Спартак» победил «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру
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16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир WTA в Мемфисе, «Спартак» обыграл «Ахмат» во 2-м туре РПЛ, инсайд о новом бое Армана Царукяна в UFC и его сопернике. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 16-летняя Кристина Лютова завоевала титул на турнире WTA-250 в Мемфисе.
  2. «Спартак» вырвал победу у «Ахмата», забив на 90+1-й минуте матча 2-го тура РПЛ.
  3. Бой между Царукяном и Оливейрой станет главным событием UFC 331 — источник.
  4. Батраков договорился с «Галатасараем». «Локомотив» требует € 30 млн — журналист.
  5. В «Трабзонспоре» сделали заявление по теме возможного трансфера Мохамеда Салаха.
  6. Романо раскрыл подробности переговоров «ПСЖ» по переходу нового вратаря, упомянув Шевалье.
  7. Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
  8. Журналист сообщил, когда Лионель Месси закончит международную карьеру.
  9. Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой на старте «тысячника» в Торонто.
  10. Лютова стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года.
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