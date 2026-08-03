16-летняя Лютова выиграла турнир WTA, «Спартак» победил «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир WTA в Мемфисе, «Спартак» обыграл «Ахмат» во 2-м туре РПЛ, инсайд о новом бое Армана Царукяна в UFC и его сопернике. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».