17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал об уходе из академии Любичича

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что перешёл из хорватской академии Ивана Любичича в академию All In в Ницце.

— Ты рассказывал «Чемпионату», что занимаешься в хорватской академии Ивана Любичича. Как сейчас обстоят дела? Где тренируешься, где находится твоя база?

— Да. Раньше я был у Любичича, но в конце 2025 года перешёл в академию All In в Ницце (основана французским теннисистом Жо-Вилфридом Цонга и его тренером Тьерри Асьоном. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас тренируюсь там, готовлюсь ко всем турнирам, восстанавливаюсь, вся подготовка проходит у меня там, — сказал Рыбкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Полное интервью с Саввой Рыбкиным читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск