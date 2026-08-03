Даниил Медведев вернулся на шестую строчку рейтинга ATP, Андрей Рублёв стал 16-м

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг по итогам прошедшей недели. Чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев поднялся на шестую строчку. В его активе 3620 очков. Андрей Рублёв потерял две позиции и теперь занимает 16‑е место, а Карен Хачанов выбыл из топ‑30.

Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер, а испанец Карлос Алькарас поднялся на вторую строчку в рейтинге.

Теннис. Обновлённый рейтинг ATP на 27 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 8120.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3760.

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3620.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3560.

8 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3330.

9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3230.

10 (8). Бен Шелтон (США) — 2680...

16 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2230...

39 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1130...

102 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 648.