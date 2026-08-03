Даниил Медведев вернулся на шестую строчку рейтинга ATP, Андрей Рублёв стал 16-м

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг по итогам прошедшей недели. Чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев поднялся на шестую строчку. В его активе 3620 очков. Андрей Рублёв потерял две позиции и теперь занимает 16‑е место, а Карен Хачанов выбыл из топ‑30.
Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер, а испанец Карлос Алькарас поднялся на вторую строчку в рейтинге.
Теннис. Обновлённый рейтинг ATP на 27 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 8120.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3760.
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3620.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3560.
8 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3330.
9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3230.
10 (8). Бен Шелтон (США) — 2680...
16 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2230...
39 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1130...
102 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 648.