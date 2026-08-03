15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка ATP: Синнер продолжает лидировать, Медведев — пятый

Чемпионская гонка ATP: Синнер продолжает лидировать, Медведев — пятый
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшей соревновательной недели. Лидером остаётся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Российский теннисист Даниил Медведев остаётся на пятой строчке.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 3 августа:

1 (1) Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.
2 (3) Александр Зверев (Германия) – 6550.
3 (2) Карлос Алькарас (Испания) – 3650.
4 (4) Флавио Коболли (Италия) – 3030.
5 (5) Даниил Медведев (Россия) – 2530.
6 (6) Новак Джокович (Сербия) – 2310.
7 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2200.
8 (8) Алекс де Минор (Австралия) – 2170.
9 (9) Бен Шелтон (США) – 2130.
10 (18) Тейлор Фриц (США) – 2010… (21).
18 (16) Андрей Рублёв (Россия) – 1670…
20 (21). Александр Бублик (Казахстан) – 1635…
40 (41). Карен Хачанов (Россия) – 880.

Материалы по теме
Даниил Медведев вернулся на шестую строчку рейтинга ATP, Андрей Рублёв стал 16-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android