Чемпионская гонка ATP: Синнер продолжает лидировать, Медведев — пятый

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшей соревновательной недели. Лидером остаётся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Российский теннисист Даниил Медведев остаётся на пятой строчке.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 3 августа:

1 (1) Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.

2 (3) Александр Зверев (Германия) – 6550.

3 (2) Карлос Алькарас (Испания) – 3650.

4 (4) Флавио Коболли (Италия) – 3030.

5 (5) Даниил Медведев (Россия) – 2530.

6 (6) Новак Джокович (Сербия) – 2310.

7 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2200.

8 (8) Алекс де Минор (Австралия) – 2170.

9 (9) Бен Шелтон (США) – 2130.

10 (18) Тейлор Фриц (США) – 2010… (21).

18 (16) Андрей Рублёв (Россия) – 1670…

20 (21). Александр Бублик (Казахстан) – 1635…

40 (41). Карен Хачанов (Россия) – 880.