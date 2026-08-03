Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку рейтинга ATP, не сыграв ни одного матча

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку мирового рейтинга. Спортсмен не принимает участия в турнирах с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд соревнований серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

В обновлённом рейтинге ATP из-за сдвига календаря очки за прошлогодний канадский «Мастерс» были списаны до начала турнира. Немец Александр Зверев потерял 360 очков и теперь Алькарас обходит его на 40 очков.

Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион турнира. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.