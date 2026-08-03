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Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку рейтинга ATP, не сыграв ни одного матча

Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку рейтинга ATP, не сыграв ни одного матча
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку мирового рейтинга. Спортсмен не принимает участия в турнирах с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд соревнований серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

В обновлённом рейтинге ATP из-за сдвига календаря очки за прошлогодний канадский «Мастерс» были списаны до начала турнира. Немец Александр Зверев потерял 360 очков и теперь Алькарас обходит его на 40 очков.

Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион турнира. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

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