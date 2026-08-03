«Люблю преодолевать сложные препятствия». Рыбкин — о переходе во взрослый теннис

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что переход из юниорского во взрослый теннис ему даётся непросто.

— Как тебе даётся переход из юниорского во взрослый теннис?

— Даётся очень непросто. Но люблю челленджи и люблю преодолевать сложные препятствия, поэтому это меня только мотивирует. И я буду прикладывать все усилия для того, чтобы прорваться наверх, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее Савва Рыбкин рассказал, что покинул академию Ивана Любичича, который в своё время был наставником Роджера Федерера.

Полное интервью с Саввой Рыбкиным читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск.