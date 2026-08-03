«Школа всё равно наша». Тарпищев — о победе Лютовой на турнире в Мемфисе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире WTA-250 в Мемфисе, США. В финале соревнований Лютова обыграла чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются — это надо учитывать. В любом случае она молодец, что выиграла. Школа всё равно наша», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Для россиянки титул в Мемфисе стал первым на соревнованиях WTA. Лютова стала шестой самой молодой теннисисткой с 2000 года, выигравшей титул WTA. Она добилась этого в возрасте 16 лет 181 день.
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