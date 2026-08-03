Савва Рыбкин: люблю играть на скорости, думаю, во взрослом туре у меня есть хороший шанс

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, какую разницу видит в юниорском теннисе и взрослом.

— Чем отличается юниорский теннис от взрослого? Какую видишь разницу? И в матчах, и в соперниках, и в обстановке.

— Очевидно, что на взрослых турнирах скорость отличается по сравнению с юниорскими. Честно говоря, мне это даже комфортнее. Люблю играть на скорости, поэтому думаю, во взрослом туре у меня есть хороший шанс.

— То есть ты пытаешься поймать ритм соперника и использовать его силу против него же?

— Да, в основном так и делаю, но бывают разные ситуации. На взрослых турнирах, так как я юниор и ещё только-только начинаю их играть, чувствую преимущество. Благодаря тому, что мне абсолютно нечего терять, играю намного свободнее, активнее. Честно, матч за матчем чувствую себя намного увереннее и активнее, чем раньше, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.