15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это что-то особенное — и атмосфера, и организация». Рыбкин — о турнирах «Большого шлема»

«Это что-то особенное — и атмосфера, и организация». Рыбкин — о турнирах «Большого шлема»
Комментарии

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин высказался об атмосфере и организации на турнирах «Большого шлема».

— Ты уже побывал на всех турнирах «Большого шлема», причём на некоторых по несколько раз. Что скажешь про организацию на этих турнирах?
— Мне безумно приятно выступать на «Больших шлемах». Это что-то особенное — и атмосфера, и организация: то, как относятся к игрокам, какие условия для них создают там — это всё невероятно высокий уровень. С огромным удовольствием участвую в «Больших шлемах», — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рыбкин в этом сезоне на юниорских турнирах «Большого шлема» на Australian Open дошёл до 1/8 финала, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — до 1/16 финала.

Материалы по теме
«Много читаю, чтобы мой русский не деградировал». Звёздный юниор штурмует взрослый тур
Эксклюзив
«Много читаю, чтобы мой русский не деградировал». Звёздный юниор штурмует взрослый тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android