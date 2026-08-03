«Это что-то особенное — и атмосфера, и организация». Рыбкин — о турнирах «Большого шлема»

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин высказался об атмосфере и организации на турнирах «Большого шлема».

— Ты уже побывал на всех турнирах «Большого шлема», причём на некоторых по несколько раз. Что скажешь про организацию на этих турнирах?

— Мне безумно приятно выступать на «Больших шлемах». Это что-то особенное — и атмосфера, и организация: то, как относятся к игрокам, какие условия для них создают там — это всё невероятно высокий уровень. С огромным удовольствием участвую в «Больших шлемах», — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рыбкин в этом сезоне на юниорских турнирах «Большого шлема» на Australian Open дошёл до 1/8 финала, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — до 1/16 финала.