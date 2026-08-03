Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 3 августа

Сегодня, 3 августа, в Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в понедельник.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Расписание матчей на 3 августа (время начала московское):

18:00 — Ангелина Калинина (Украина) — Анна Бондарь (Венгрия);

18:00 — Александра Олейникова (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия);

18:00 — Алина Корнеева (Россия, Q) — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q);

19:30 — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Питон Стирнс (США);

19:30 — Талия Гибсон (Австралия) — Элизабетта Коччаретто (Италия);

19:30 — Кэти Бултер (Великобритания) — Кайла Кросс (Канада, WC);

19:30 - Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Анна Блинкова (Россия, Q);

21:00 — Никола Бартунькова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада, WC);

21:00 — Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай);

22:30 — Джаниче Чен (Индонезия) — Людмила Самсонова (Россия);

23:30 — Татьяна Мария (Германия, Q) — Кэти Макнелли (США);

00:00 — Тереза Валентова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США);

00:00 — Панна Удварди (Венгрия) — Ева Лис (Германия);

03:30 — Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Австралия);