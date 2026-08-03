«Это довольно справедливо». Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поддержала решение Женской теннисной ассоциации (WTA) ввести единый гендерный тест для всех теннисисток.

— WTA недавно объявила, что игроки однократно пройдут гендерный тест. Что вы об этом думаете — первая профессиональная лига, идущая в этом направлении?

— Считаю, что очень важно сохранять справедливость в нашем туре. Очевидно, биологически мужчины намного сильнее женщин, поэтому мне кажется, что было бы несправедливо, если бы женщина соревновалась с биологическим мужчиной. Думаю, им потребовалось время, чтобы принять это решение, и да, я это поддерживаю. Но лично я сосредоточена на себе, на своих целях — что бы ни потребовалось. Если они хотят тестировать всех нас, я с радостью на это соглашусь, это довольно справедливо, давайте так и оставим, — сказала Соболенко на пресс-конференции.