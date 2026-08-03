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«Это довольно справедливо». Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток

«Это довольно справедливо». Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поддержала решение Женской теннисной ассоциации (WTA) ввести единый гендерный тест для всех теннисисток.

— WTA недавно объявила, что игроки однократно пройдут гендерный тест. Что вы об этом думаете — первая профессиональная лига, идущая в этом направлении?
— Считаю, что очень важно сохранять справедливость в нашем туре. Очевидно, биологически мужчины намного сильнее женщин, поэтому мне кажется, что было бы несправедливо, если бы женщина соревновалась с биологическим мужчиной. Думаю, им потребовалось время, чтобы принять это решение, и да, я это поддерживаю. Но лично я сосредоточена на себе, на своих целях — что бы ни потребовалось. Если они хотят тестировать всех нас, я с радостью на это соглашусь, это довольно справедливо, давайте так и оставим, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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