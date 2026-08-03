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«Там есть русский тренер». Савва Рыбкин рассказал, почему выбрал французскую академию

«Там есть русский тренер». Савва Рыбкин рассказал, почему выбрал французскую академию
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, почему перешёл из академии Ивана Любичича в академию All In в Ницце.

— С кем-то успел потренироваться в своей новой академии из известных игроков, которые там занимаются?
— Да-да, мне дают возможность всегда. Я тренировался с Титуаном Дроге (119-я ракетка мира), Ма Малижем (555) и многими другими французами из топ-300, топ-200. Тот же Уго Гринье (232) и так далее.

— Получается, что эта академия в основном французская. Почему ты оказался именно там?
— Ну мы смотрели много академий, но больше всего нас заинтересовало эта. Тем более там есть русский тренер, который сейчас является моим основным. Мне очень удобно с ним работать. Он сам был в прошлом игроком, у него есть огромный опыт за плечами, поэтому для меня это большой плюс. А также я увидел, что там безумно много игроков ATP, с которыми будет очень полезно потренироваться и взять что-то от них — тем самым улучшать, повышать свой уровень игры, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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