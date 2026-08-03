«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 3 августа

Сегодня, 3 августа, в Монреале, Канада, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в понедельник.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 3 августа (время московское):