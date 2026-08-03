15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 3 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 3 августа
Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Монреале, Канада, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в понедельник.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 3 августа (время московское):

  • 18:00 — Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина);
  • 18:00 — Алексис Галарно (Канада, WC) — Вит Коприва (Чехия);
  • 18:00 — Николас Мехия (Колумбия, Q) — Мартин Ландалус (Испания);
  • 19:30 — Александр Ковачевич (США) — Нуну Боржеш (Португалия);
  • 19:30 — Александр Вукич (Австралия, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия);
  • 19:30 — Майкл Чжэн (США) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 19:30 — Со Симабукуро (Япония, Q) — Марин Чилич (Хорватия);
  • 21:30 — Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC);
  • 21:45 — Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Маркос Гирон (США, Q);
  • 23:15 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
  • 00:45 — Лоренцо Сонего (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 02:00 — Камиль Майхшак (Польша) — Гаэль Монфис (Франция, WC);
  • 03:30 — Мартин Дамм-мл. (США, Q) — Стефанос Циципас (Греция, Q);
Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Материалы по теме
Медведев вернулся в топ-6, Мирра может впервые стать 4-й: рейтинговые расклады на август
Медведев вернулся в топ-6, Мирра может впервые стать 4-й: рейтинговые расклады на август
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android