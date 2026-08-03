«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 3 августа
Сегодня, 3 августа, в Монреале, Канада, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в понедельник.
Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 3 августа (время московское):
- 18:00 — Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина);
- 18:00 — Алексис Галарно (Канада, WC) — Вит Коприва (Чехия);
- 18:00 — Николас Мехия (Колумбия, Q) — Мартин Ландалус (Испания);
- 19:30 — Александр Ковачевич (США) — Нуну Боржеш (Португалия);
- 19:30 — Александр Вукич (Австралия, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия);
- 19:30 — Майкл Чжэн (США) — Миомир Кецманович (Сербия);
- 19:30 — Со Симабукуро (Япония, Q) — Марин Чилич (Хорватия);
- 21:30 — Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC);
- 21:45 — Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Маркос Гирон (США, Q);
- 23:15 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- 00:45 — Лоренцо Сонего (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
- 02:00 — Камиль Майхшак (Польша) — Гаэль Монфис (Франция, WC);
- 03:30 — Мартин Дамм-мл. (США, Q) — Стефанос Циципас (Греция, Q);
Материалы по теме
Комментарии