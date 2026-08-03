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17-летний теннисист Савва Рыбкин рассказал о русском тренере во французской академии

17-летний теннисист Савва Рыбкин рассказал о русском тренере во французской академии
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что сейчас его основным тренером в академии All In в Ницце является россиянин Ален Авидзба.

— Можешь назвать этого русского тренера?
— Да, это Ален Авидзба. Он играл в том числе и в ATP-туре, а потом ему пришлось завершить карьеру — были обстоятельства.

— А сейчас он с тобой или нет?
— Сейчас, к сожалению, он не смог приехать, но обычно на все турниры всегда ездит со мной, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ален Авидзба
Родился 24 февраля 2000 года в Сочи. Тренеры: Жан-Рене Лиснар, Жиль Сервара.

В конце 2025 года Рыбкин перешёл из академии Ивана Любичича в академию All In в Ницце.

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