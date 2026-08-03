Савва Рыбкин рассказал, как изменился после победы на юниорском «Мастерсе» в Монте-Карло

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, как он изменился после победы на юниорском «Мастерсе» в Монте-Карло в прошлом году.

— С момента твоего прошлого интервью «Чемпионату» прошло около восьми месяцев. Можешь сказать, как изменился Савва Рыбкин с момента победы на турнире в Монте-Карло?

— В целом, особо ничего не поменялось. Стараюсь развиваться и вне корта. Признаюсь честно, чувствую себя намного свободнее, чем раньше, более открытым и более разговорчивым. Стараюсь много не сидеть за экраном и больше развивать себя и своё мышление, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.