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Хачанов — о «Мастерсе» в Монреале: у меня достаточно успешные выступления в Канаде

Хачанов — о «Мастерсе» в Монреале: у меня достаточно успешные выступления в Канаде
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего «Мастерса» в Монреале, Канада. В прошлом году в Торонто он дошёл до финала, где уступил американцу Бену Шелтону.

– В прошлом году ты дошёл до финала в Торонто, раньше в Канаде тоже показывал хорошие результаты. Рад вернуться?
– 100%. Как говорит статистика, у меня достаточно успешные выступления в Канаде. Но прекрасно понимаю, что каждый турнир — это отдельная история, которую ты хочешь написать. Торонто и Монреаль всё равно отличаются по условиям. Несмотря на то, что это Канада, это разные города, разная погода, корты чуть-чуть отличаются, влажность, — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»

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