Алина Корнеева — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Торонто

Сегодня, 3 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, пройдут матчи первого круга. 89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева встретится с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой (108-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Корнеевой и Кудерметовой.

Счёт личных встреч Полины и Алины — 1-0 в пользу Кудерметовой. Она выиграла у Корнеевой в начале этого сезона в первом раунде «челленджера» в Канберре — 6:2, 6:3.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.