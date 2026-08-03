Алина Корнеева — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Торонто
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Сегодня, 3 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, пройдут матчи первого круга. 89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева встретится с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой (108-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Корнеевой и Кудерметовой.
Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 18:00 МСК
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
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Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Счёт личных встреч Полины и Алины — 1-0 в пользу Кудерметовой. Она выиграла у Корнеевой в начале этого сезона в первом раунде «челленджера» в Канберре — 6:2, 6:3.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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