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17-летний Савва Рыбкин рассказал, что собирается поступать в институт в России

17-летний Савва Рыбкин рассказал, что собирается поступать в институт в России
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что успешно окончил школу и собирается поступать в российский институт.

— Ты должен был завершить 11-й класс.
— Да, школу я успешно завершил. Безумно этому рад. Сейчас готовлюсь поступать в институт.

— А ЕГЭ сдавал?
— Да, было дело, сдавал.

— А в какой институт собираешься?
— Пока не хотел бы озвучивать — просто ещё не всё решено на 100%.

— Но это в России?
— В России, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рыбкин в этом сезоне на юниорских турнирах «Большого шлема» на Australian Open дошёл до 1/8 финала, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — до 1/16 финала.

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