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«Жалко, что не выиграл». Хачанов — о прошлогоднем финале «Мастерса» в Канаде

«Жалко, что не выиграл». Хачанов — о прошлогоднем финале «Мастерса» в Канаде
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио российский теннисист Карен Хачанов высказался о прошлогоднем финале «Мастерса» в Торонто. В решающем матче он уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«С одной стороны, жалко, что не выиграл ещё один «Мастерс». С другой стороны, помню, был определённый прорыв, после которого я вернулся обратно в десятку. При этом понимаешь, что это было недавно, а вроде уже год назад. Поэтому уже настраиваешься на то, что имеешь сейчас. Стараюсь улучшить форму и результаты. Остаётся только с позитивом и оптимизмом смотреть вперёд, потому что понимаю, где нужно прибавлять и что нужно делать», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»

В этом году в Монреале Хачанов во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

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