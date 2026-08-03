«Жалко, что не выиграл». Хачанов — о прошлогоднем финале «Мастерса» в Канаде

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио российский теннисист Карен Хачанов высказался о прошлогоднем финале «Мастерса» в Торонто. В решающем матче он уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
«С одной стороны, жалко, что не выиграл ещё один «Мастерс». С другой стороны, помню, был определённый прорыв, после которого я вернулся обратно в десятку. При этом понимаешь, что это было недавно, а вроде уже год назад. Поэтому уже настраиваешься на то, что имеешь сейчас. Стараюсь улучшить форму и результаты. Остаётся только с позитивом и оптимизмом смотреть вперёд, потому что понимаю, где нужно прибавлять и что нужно делать», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»
В этом году в Монреале Хачанов во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).
- 3 августа 2026
-
15:11
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:25
-
14:06
-
13:30
-
13:30
-
13:05
-
12:55
-
12:00
-
11:51
-
10:57
-
10:40
-
09:46
-
09:40
-
08:30
-
04:31
-
04:15
-
04:14
-
04:01
-
02:11
-
00:54
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:17
- 2 августа 2026
-
23:53
-
23:34
-
23:16
-
22:59
-
22:57
-
22:48
-
22:40