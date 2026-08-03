«Это нужно для продвижения себя». Савва Рыбкин — об активности в социальных сетях

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что в последнее время старается добавлять активности в социальных сетях.

— Ты сказал, что стараешься поменьше зависать у экрана. А в соцсетях тебя не так много видно. Тебе это не очень интересно?

— Не то чтобы мне неинтересно. Это не совсем привычно для меня, потому что я такой достаточно скромный человек и снимать всякие влоги, видео, выкладывать много постов — это не совсем моё. Но в последнее время я стал этим чуть-чуть заниматься, потому что это нужно. Нужно для продвижения себя, в том числе и в интернете, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.