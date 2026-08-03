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«Нет разочарования, расстройства или депрессии». Хачанов — о результатах после Уимболдона

«Нет разочарования, расстройства или депрессии». Хачанов — о результатах после Уимболдона
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио российский теннисист Карен Хачанов высказался о результатах после Уимблдона-2026. После травяного турнира «Большого шлема» россиянин выступил на соревнованиях в Лос-Кабосе, проиграв на старте Бернарду Томичу.

Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

– Как для тебя складывается лето после Уимблдона? Ты отдохнул и сыграл только в Лос-Кабосе.
– В Лос-Кабос, похоже, реально нужно лететь отдыхать. Судя по результату, я отдыхал. Если говорить серьёзно, после Уимблдона я не играл грунтовые турниры, а отдохнул, сделал ещё один тренировочный блок ко второй части сезона. Сейчас посмотрим, как это будет отрабатываться, какие результаты покажу на следующих турнирах. Нет такого, что я очень доволен, но нет и разочарования, расстройства или депрессии. Я мотивирован на работу, хочу набирать форму и показывать те результаты, которых планирую достичь, — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»

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