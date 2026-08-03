«Нет разочарования, расстройства или депрессии». Хачанов — о результатах после Уимболдона

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио российский теннисист Карен Хачанов высказался о результатах после Уимблдона-2026. После травяного турнира «Большого шлема» россиянин выступил на соревнованиях в Лос-Кабосе, проиграв на старте Бернарду Томичу.
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– Как для тебя складывается лето после Уимблдона? Ты отдохнул и сыграл только в Лос-Кабосе.
– В Лос-Кабос, похоже, реально нужно лететь отдыхать. Судя по результату, я отдыхал. Если говорить серьёзно, после Уимблдона я не играл грунтовые турниры, а отдохнул, сделал ещё один тренировочный блок ко второй части сезона. Сейчас посмотрим, как это будет отрабатываться, какие результаты покажу на следующих турнирах. Нет такого, что я очень доволен, но нет и разочарования, расстройства или депрессии. Я мотивирован на работу, хочу набирать форму и показывать те результаты, которых планирую достичь, — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»
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